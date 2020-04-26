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Кличко объяснил, как город поддержит бизнес

Кличко объяснил, как город поддержит бизнес

Киев возобновил сотрудничество с Фондом развития предпринимательства, а также выделил средства на финансово-кредитную поддержку столичного бизнеса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Хочу напомнить, что город продолжает поддерживать малый и средний бизнес. О льготах столичным предпринимателям я уже неоднократно рассказывал. Также сообщу, что городские власти возобновляют сотрудничество с Фондом развития предпринимательства – бывшим Немецко-украинским фондом. Предприниматели столицы смогут получать от фонда финансирования на реализацию инвестпроектов на уровне 13% годовых. Город тоже предусмотрел средства в бюджете на финансово-кредитную поддержку бизнеса – более 7 миллионов гривен», – сообщил Виталий Кличко.

За счет этих средств киевским предпринимателям будут компенсировать 50% процентной ставки по кредитному договору.

По словам мэра, благодаря такому сотрудничеству города и Фонда развития предпринимательства, процентная ставка для заемщика составит 6,5%.

До конца этого года банки-партнеры, которых определяет Фонд, смогут выдать около 200 млн грн кредитов на поддержку и развитие столичного бизнеса.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов Украины не рассматривает возможности освобождения юридических лиц от уплаты Единого социального взноса на период карантина.
  • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует дополнить программу кредитования малого и среднего бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%».

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По материалам Finance.UA
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