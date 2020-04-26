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Кабмин останавливает несколько атомных энергоблоков в Украине

Кабмин останавливает несколько атомных энергоблоков в Украине

Кабинет министров принял решение о выводе в резерв нескольких энергоблоков АЭС, а также перевел на пониженную мощность семь других энергоблоков АЭС.

Об этом говорится в письме и.о. первого вице-президента Энергоатома Валерия Кравца, опубликованном работником Запорожской АЭС Алексеем Мельничуком в FACEBOOK.

“Более 7 ГВт установленной мощности зеленой энергетики будет в 2020 году с тарифом 3-5 грн./КВт-ч (без НДС). То есть электроэнергии, выработанной из альтернативных источников энергии, предоставляется приоритет. Но в условиях экономической нестабильности, выхода из карантина такой тариф будет тормозом для экономического развития страны и благосостояния населения. Изменения в законодательство зеленая власть не хочет вносить, чтобы снизить зеленый тариф, но дешевая электроэнергия АЭС им не нужна”, – написал Мельничук.

Справка Finance.ua:

  • 14 апреля в Энергодаре у двух сотрудников Запорожской АЭС обнаружили коронавирус COVID-19.
  • 25 апреля коронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭС.

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По материалам Корреспондент.net
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