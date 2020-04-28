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Укрзализныця за год заработала 3 млрд грн

Укрзализныця за год заработала 3 млрд грн

Чистая прибыль Укрзализныци за 2019 год составила 3 миллиарда гривен.

Такие данные содержатся в консолидированной финансовой отчетности компании, передает пресс-служба УЗ.

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Больше всего доходов Укрзализныця получила от перевозки грузов и пассажиров – в целом 82,4 миллиарда гривен, что составило 91% от всех полученных доходов за год. Также в 2019 году УЗ погасила 60% основной суммы долга по еврооблигациям, выпущенным в 2013 году (300 миллионов долларов).

«Укрзализныця вошла в турбулентный 2020 год с запасом прочности и очевидными достижениями в управлении эффективностью операций, доходностью и ликвидностью. Компания улучшила свой финансовый результат, выполнив при этом все обязательства перед государством, обществом и кредиторами – вовремя и в полном объеме», – сообщил исполняющий обязанности председателя Укрзализныци Иван Юрик.

Из-за карантина и ограничения на передвижение граждан Укрзализныця сократит доходы от пассажирских перевозок в 2020 году. Также сократятся доходы от перевозки грузов, ведь объемы промышленного производства также падают.

По материалам hromadske.tv
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