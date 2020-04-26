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Twitter прекратил поддержку публикации твитов через SMS

Twitter прекратил поддержку публикации твитов через SMS

Компания Twitter официально объявила о решении прекратить поддержку услуги публикации твитов с помощью SMS-сообщений. На такой шаг компания пошла из соображений безопасности.

В прошлом году возможность публикации твитов через SMS временно отключалась после нескольких инцидентов, в ходе одного из которых злоумышленники опубликовали несколько сообщений от имени генерального директора Twitter Джека Дорси (Jack Dorsey).

«Мы хотим и впредь помогать обеспечивать безопасность ваших учётных записей. Мы обнаружили уязвимости в публикации твитов через SMS, поэтому отключили эту службу за исключением некоторых стран. Каждый пользователь по-прежнему будет иметь доступ к важным SMS-сообщениям, необходимым для входа в систему и управления своими учётными данными», — говорится в сообщении компании.

В первые годы существования платформа была преимущественно построена на отправке и получении сообщений через SMS. С тех пор Twitter эволюционировал, и в настоящее время подавляющее большинство пользователей для публикации и чтения твитов взаимодействуют с веб-сайтом сервиса микроблогов, мобильными и настольными приложениями.

Учётные записи пользователей, которые были созданы много лет назад без использования электронного почтового ящика или каких-то иных контактных данных, также перестанут существовать.

«Мы удаляем учётные записи, которые были созданы с помощью SMS, поскольку мы больше не поддерживаем эту технологию. Кроме того, эти учётные записи имеют высокий риск взлома. В результате на некоторых аккаунтах может наблюдаться снижение числа подписчиков», — прокомментировал ситуацию представитель Twitter.

Пользователям, которые продолжают использовать SMS-сообщения для публикации твитов, рекомендуется перейти на использование веб-платформы Twitter или установить соответствующее мобильное приложение.

По материалам 3dnews.ru
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