Индия построила более 100 тыс. км "пластиковых" дорог

Около 100 тыс. км индийских дорог состоят из переработанного пластика.

Об этом пишет Gulf News.

Индия – первая страна в плане технологии создания “пластиковых” дорог. За 2015 год в Индии проложили более 33 796 км дорог. Фактическая же длина индийских дорог на сегодня измеряется более 100 тыс. км.

Такие дороги более экологичны и прочны, создают новые рабочие места.

В качестве сырья для дорожного покрытия используют почти все виды пластиковых отходов, но в основном это бутылки из-под воды или газированных напитков.

Сначала их сортируют, после чего очищают, высушивают и измельчают. Измельченный пластик смешивают и плавят при температуре около 170 °C. Затем в расплавленный пластик добавляют горячий битум. После смешивания смесь укладывают, как обычный асфальт.