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Индия построила более 100 тыс. км "пластиковых" дорог

Индия построила более 100 тыс. км "пластиковых" дорог

Около 100 тыс. км индийских дорог состоят из переработанного пластика.

Об этом пишет Gulf News.

Индия – первая страна в плане технологии создания “пластиковых” дорог. За 2015 год в Индии проложили более 33 796 км дорог. Фактическая же длина индийских дорог на сегодня измеряется более 100 тыс. км.

Такие дороги более экологичны и прочны, создают новые рабочие места.

В качестве сырья для дорожного покрытия используют почти все виды пластиковых отходов, но в основном это бутылки из-под воды или газированных напитков.

Сначала их сортируют, после чего очищают, высушивают и измельчают. Измельченный пластик смешивают и плавят при температуре около 170 °C. Затем в расплавленный пластик добавляют горячий битум. После смешивания смесь укладывают, как обычный асфальт.

По материалам Газета по-Украински
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