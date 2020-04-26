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Фонд гарантирования продает земельные участки Дельта Банка

Фонд гарантирования продает земельные участки Дельта Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу 162 земельных участка под Киевом, учитываемых на балансе АО «Дельта Банк».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу земельные участки под Киевом, учитываемые на балансе АО «Дельта Банк». Открытые торги пройдут на электронной площадке ProZоrro.Продажи. Участникам аукциона будет предложен большой выбор земельных участков различного назначения. Всего на торги будет выставлено 162 участка в нескольких районах Киевской области, а именно: Макаровском, Васильковском, Киево-Святошинском, а также в г. Бровары”, – говорится в сообщении.

Площадь земельных участков – от 0,37 до 18,24 га. Целевое назначение – индивидуальное жилищное строительство, крестьянское хозяйство, садоводство, огородничество и тому подобное. Каждый участок будет продаваться отдельным лотом.

Выставленные на продажу лоты имеют разную начальную стоимость – от 531 994 грн до 21 806 831 грн.

Торги пройдут по голландской модели аукциона.

По материалам УКРИНФОРМ
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