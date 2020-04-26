Минфин запускает комплексный обзор ИТ-инфраструктуры ГФС

Министерство финансов начинает комплексный обзор и анализ ИТ возможностей Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В частности, создана рабочая группа из представителей Минфина, ГНС, Гостаможслужбы и ГФС, которая будет проводить анализ программного обеспечения, информационно-телекоммуникационных систем, баз данных, оборудования ИТ-инфраструктуры и других информационных ресурсов ГФС», – сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам анализа ИТ возможностей ГФС будут приниматься решения по развитию и совершенствованию процессов автоматизации и цифровизации этих ИТ систем для повышения эффективности их работы.

Напомним, Кабинет Министров на внеочередном заседании 24 апреля уволил Нефедова с поста главы Таможни, а Верлановв – с поста главы ГФС.