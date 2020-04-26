Сокращение зарплат спровоцировало массовую отставку судей

Заместитель председателя Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий утверждает, что из-за сокращения зарплат многие судьи уволятся, в частности, из апелляционных и Верховного Суда.

Об этом Маловацкий рассказал в интервью «Главкому».

Заместитель председателя Высшего совета правосудия объяснил, что у судей есть социальная льгота – разовая помощь по выходу в отставку и поскольку существенную часть судейского корпуса страны составляют судьи с большим стажем, они решили воспользоваться моментом и взять большую разовую выплату.

«Разовая помощь рассчитывается от среднего размера денежного содержания судьи за последние несколько месяцев перед отставкой. В проекте закона об изменениях в бюджет-2020 правительство применило беспрецедентную, с моей точки зрения, норму, изменив условия оплаты труда госслужащих и судей с 1 апреля, то есть задним числом. По большому счету, судьи понимают, что эта норма рано или поздно будет признана не соответствующей Конституции, или просто будет отменена законом. Но они также понимают, что после того, как Верховная Рада приняла закон об изменениях в бюджет и их денежное содержание существенно уменьшается, очень скоро разовую помощь по выходу в отставку и пенсию им будут начислять, исходя именно из этой, уменьшенной суммы», – отметил Маловацкий.

Заместитель председателя ВСП добавляет, что кадровый отток будет заметным.

«Верховный Суд лишится тех, кто попал туда из адвокатов и ученых. Апелляционные суды лишатся судей, потому что в них работают преимущественно те, кому за пятьдесят и у которых уже давно есть право на отставку. Судья апелляции – это, как минимум, 15 лет стажа в системе, а он сейчас будет получать на руки 38 тыс. грн. Кто-то говорит, что всем надо жить на минимальную зарплату, но, простите, судья же не может чем-то другим заниматься, кроме ведения судопроизводства», – отметил Маловацкий.

В целом, по словам заместителя председателя ВСП, благодаря сокращению судейского вознаграждения до десяти минимальных зарплат в период с апреля по декабрь 2020 года государство сэкономит около 3 млрд грн. «Однако это даже не покрывает имеющийся дефицит фонда оплаты труда сотрудников аппарата судов. А если такое сокращение будет действовать только на время карантина, то сэкономленная сумма будет еще меньше», – отметил Маловацкий.

По мнению заместителя председателя ВСП, можно было в системе экономить на расходах, которые не являются первоочередными, – ремонт, приобретение техники, погашение задолженности предыдущих периодов и так далее. «Или, например, ввести перераспределение части судейского вознаграждения на поддержание медицины в связи с преодолением пандемии, а затем возвращение задолженности в последующих периодах, но только из вознаграждений, превышающих 10 размеров минимальных заработных плат. Во-первых, это не было бы уменьшением, во-вторых, реальный и социальный эффект был бы гораздо больше и воспринимался бы как судьями, так и обществом», – подчеркнул Маловацкий.