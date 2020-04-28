По оптимистическому прогнозу мировая экономика сократится на 4% из-за коронавируса - Bloomberg Economics

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Пандемия коронавируса приведет к сокращению мировой экономики на 4% в 2020 году, согласно оценке Bloomberg Economics, которая предполагает, что восстановление начнется во второй половине 2020 года.
Аналитики убеждены, что экономика «вошла в падение беспрецедентной скорости и серьезности», а страны с развитой экономикой столкнулись с самыми низкими показателями со времен Великой депрессии.
«По сравнению с ожиданиями в начале года, мировое падение составит более $6 трлн», – пишут авторы прогноза.
То, что сокращение такого масштаба основано на «оптимистических прогнозах относительно вспышки и восстановления после нее», подчеркивает проблему, с которой столкнулись политики, пытающиеся смягчить удар от пандемии. При таком сценарии ВВП США сократится на 6,4%, еврозоны – на 8,1%; Японии – на 4%, а Китай будет расти самыми медленными темпами за всю историю наблюдений.
В отличие от азиатского кризиса 1997 г. и глобального спада в 2009 году, нынешний шок не вызван фундаментальным экономическим и финансовым дисбалансом. Это означает, что страны, которые мобилизовали достаточно стимулов для компенсации утраченного дохода, могут быстро восстановиться, пишут экономисты.
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