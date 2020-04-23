Telegram анонсировал создание функции групповых видеозвонков

Мессенджер Telegram работает над созданием технологии групповых видеозвонков, обещает создать до конца 2020 года.

Об этом говорится в блоге компании.

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В Telegram отмечают, что режим глобальной изоляции указал на необходимость эффективных инструментов видеокоммуникации, но сейчас подобные сервисы предлагают что-то одно из двух — или безопасность, или удобство.

«Наша цель объединить эти два качества в одном сервисе. Поэтому мы в этом году сфокусируемся на создании технологии безопасных групповых видеозвонков. Запуск планируется до конца 2020 года», — говорится в сообщении.