ЦЭС назвал два сценария развития Украины во время коронакризиса

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По словам экспертов Центра экономической стратегии, в дальнейшем существует два основных сценария, которые приведут Украину на два кардинально разных пути в будущее.
Сценарий 1 – Базовый:
Сценарий 2 – Отрицательный:
“Правительству нужно возобновить сотрудничество с МВФ и все возможные программы работы с официальными международными кредиторами. Это единственный дешевый финансовый ресурс, который Украина может привлечь и использовать для борьбы с коронавирусом, выплаты пенсий и зарплат в условиях жесткого экономического кризиса, который разворачивается в мире”, – отмечают в прогнозах ЦЭС.
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Эксперты считают, что привлечь эти средства будет невозможно, если Украина объявит дефолт. В случае дефолта Украина останется один на один с кризисом – возможные потери от такого положения трудно переоценить. Поэтому государству нужно выполнять все взятые на себя обязательства и максимально использовать все возможности международного сотрудничества.
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