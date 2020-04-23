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ЦЭС назвал два сценария развития Украины во время коронакризиса

ЦЭС назвал два сценария развития Украины во время коронакризиса

По словам экспертов Центра экономической стратегии, в дальнейшем существует два основных сценария, которые приведут Украину на два кардинально разных пути в будущее.

Сценарий 1 – Базовый:

  • Украина остается в периметре реагирования международных организаций, участвует в проектах международной помощи;
  • объемы средств, которыми сейчас оперируют в рамках антикризисных пакетов помощи США, ЕС и международные организации, – это триллионы долларов. На этом фоне украинские потребности совсем небольшие;
  • видение будущей Украины – европейское государство, которое преодолело сложные времена.

Сценарий 2 – Отрицательный:

  • правительство объявляет дефолт по внешнему долгу и заставляет НБУ напечатать сумму, нужную для финансирования бюджетного дефицита;
  • образ будущей Украины в таком случае – слабая страна, с отсутствующей кредитоспособностью, ненадежный партнер;
  • при этом размер бюджетного дефицита уже сейчас в два раза превышает суммарные выплаты по процентам и телу кредита всем иностранным кредиторам;
  • при таком сценарии следующий, 2021 год выхода из кризиса не принесет, а инвестиций или снижения ставок по государственному долгу не будет;
  • эмиссия гривны такого огромного масштаба на протяжении 2020-2021 будет означать инфляцию и девальвацию, и остановить эти процессы или хотя бы взять их под контроль будет очень сложно.

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“Правительству нужно возобновить сотрудничество с МВФ и все возможные программы работы с официальными международными кредиторами. Это единственный дешевый финансовый ресурс, который Украина может привлечь и использовать для борьбы с коронавирусом, выплаты пенсий и зарплат в условиях жесткого экономического кризиса, который разворачивается в мире”, – отмечают в прогнозах ЦЭС.

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Эксперты считают, что привлечь эти средства будет невозможно, если Украина объявит дефолт. В случае дефолта Украина останется один на один с кризисом – возможные потери от такого положения трудно переоценить. Поэтому государству нужно выполнять все взятые на себя обязательства и максимально использовать все возможности международного сотрудничества.

По материалам Finance.UA
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