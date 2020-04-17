0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

"Укрзализныця" заплатила почти 22 млрд гривен налогов в 2019 году

"Укрзализныця" заплатила почти 22 млрд гривен налогов в 2019 году

“Укрзализныця” в 2019 году заплатила более 21,8 млрд гривен налогов и сборов в государственный и местные бюджеты. Это почти 24% от чистого дохода компании, который составил 90,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

По словам и.о. председателя правления АО “Укрзализныця” Ивана Юрика, отчисления в бюджеты всех уровней выросли на 37%. При этом, темп роста объема заплаченных налогов значительно опережает темп роста доходов компании. Например, в 2018 году налоговая нагрузка составляла 19,1% чистого дохода, в 2017 – 17,8%, в 2016 – 15,6%.

“Украина – практически единственная страна в мире, которая не использует бюджетные средства для инвестиций в железную дорогу. При этом, налоговая нагрузка на компанию ежегодно растет. За прошлый год мы вынуждены были заплатить около 4 млрд грн налога на землю, которого лишены почти все железные дороги мира, и еще 1,5 млрд грн акциза на топливо. За эти средства компания могла бы купить 196 новых пассажирских вагонов или 12 пригородных электропоездов в 10-вагонной комплектации”, – отметил Юрик.

В частности, за прошлый год в государственный бюджет “Укрзализныця” отчислила почти 11,9 млрд грн, из которых более 7,3 млрд грн – НДС, 1,8 млрд грн – налог на прибыль, 118 млн грн – дивиденды, 590 млн грн – военный сбор и прочее. Также более 8,2 млрд грн составил единый социальный взнос.

Кроме того, в прошлом году на 52,5% увеличились отчисления в местные бюджеты и составили почти 9 млрд грн.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.