Падение промышленности в марте составило 7,7% - Госстат

Объемы производства промышленной продукции в Украине в марте 2020 года упали на 7,7% по сравнению с мартом предыдущего года.

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

Всего же за первый квартал 2020 года промышленное производство в Украине упало на 5,1%.

Больше всего в марте упало производство товаров длительного пользования – на 21,5%. Производство инвестиционных товаров сократилось на 19,1%.

Среди отраслей перерабатывающей промышленности рост объемов производства в марте 2020 года наблюдался только в химической промышленности (на 2,3%) и в производстве фармацевтических изделий – почти на 22% (по сравнению с мартом прошлого года).

Значительное падение Госстат зафиксировал в сфере производства автотранспортных средств – на 27,7%.

В региональном разрезе рост объемов промышленного производства в марте зафиксировали только в 5 областях: Кировоградской (на 8,3%), Львовской (на 6%), Николаевской (на 2,5%), Херсонской (на 3,6%) и Черкасской (на 2,6%). Больше всего упало промышленное производство в Луганской области – на 31,3%.

По данным Госстата, в феврале 2020 года промышленное производство в Украине упало на 1,5%. В январе падение промышленности достигало 5,1%.