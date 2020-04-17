Падение промышленности в марте составило 7,7% - Госстат

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Объемы производства промышленной продукции в Украине в марте 2020 года упали на 7,7% по сравнению с мартом предыдущего года.
Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.
Всего же за первый квартал 2020 года промышленное производство в Украине упало на 5,1%.
Больше всего в марте упало производство товаров длительного пользования – на 21,5%. Производство инвестиционных товаров сократилось на 19,1%.
Среди отраслей перерабатывающей промышленности рост объемов производства в марте 2020 года наблюдался только в химической промышленности (на 2,3%) и в производстве фармацевтических изделий – почти на 22% (по сравнению с мартом прошлого года).
Значительное падение Госстат зафиксировал в сфере производства автотранспортных средств – на 27,7%.
В региональном разрезе рост объемов промышленного производства в марте зафиксировали только в 5 областях: Кировоградской (на 8,3%), Львовской (на 6%), Николаевской (на 2,5%), Херсонской (на 3,6%) и Черкасской (на 2,6%). Больше всего упало промышленное производство в Луганской области – на 31,3%.
По данным Госстата, в феврале 2020 года промышленное производство в Украине упало на 1,5%. В январе падение промышленности достигало 5,1%.
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