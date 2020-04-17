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Беларусь нашла поставщика нефти в обход Росси

Беларусь нашла поставщика нефти в обход Росси

Беларусь договорилась о покупке российской нефти в обход заключения прямых договоренностей с Кремлем. Сырье будут брать путем реверсных поставок из Польши.

Уже есть предварительная договоренность о поставках как минимум 100 тыс. тонн в месяц, сообщает “Коммерсант”. Но поставки начнутся не раньше июня, так как график на май уже сверстан.

“Речь идет о реверсе российской нефти, которая идет в Европу по нефтепроводу “Дружба”. Минск уже договорился с Варшавой о прокачке по одной из веток трубопровода, но окончательные контракты пока не подписаны. Объем поставок изначально может составить около 100 тыс. тонн в месяц. Техническая возможность для поставок будет обеспечена к маю, но поставки в ближайшее время вряд ли начнутся, так как график поставок на белорусские НПЗ на май уже сверстан, и на них пойдут объемы нефти из России. Начало прокачки также отодвигает ситуация с распространением коронавируса”, – говорится в публикации.

Также Беларусь вынудила Кремль после трехмесячного перерыва возобновить поставки нефти практически в полном объеме. Оператор двух белорусских НПЗ “Белнефтехим” 21 апреля подтверждал готовность импортировать в апреле 2 млн тонн нефти из России, а по итогам года – предусмотренные соглашением 24 млн тонн.

По материалам Коммерсантъ-Украина
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