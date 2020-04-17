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ПФ направил миллиарды на выплату "президентской" тысячи

ПФ направил миллиарды на выплату "президентской" тысячи

Пенсионный фонд направил 9,9 млрд гривен на выплату единовременного пособия пенсионерам в размере 1000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“23 апреля Пенсионный фонд Украины направил на выплату единовременного пособия 9,9 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

Когда пенсионеры получат выплату:

  • 6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля;
  • 3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить единовременное пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств;
  • в случае невозможности выплаты пособия в указанные 5 дней, его должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую ​​выплату, получил необходимые средства.

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Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Справка Finance.ua:

  • 16 марта президент Владимир Зеленский предложил правительству увеличить доходы тех пенсионеров, которые получают пенсию ниже 5 тыс грн, еще на 1 тыс грн.
  • Кабинет Министров принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн. Кроме того, Кабмин решил выплатить пенсионерам, получающим менее 5 тыс. грн, по 1 тыс. грн.
    Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.
  • Правительство одобрило необходимые изменения, чтобы отдельные категории населения получили единовременное пособие в размере 1000 грн без задержки.

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По материалам Finance.UA
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