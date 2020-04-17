Skype получил функцию смены фона в видеозвонках

Компания Microsoft позаимствовала одну из лучших функций сверхпопулярного Zoom и добавила её в свой фирменный сервис Skype. Речь идёт о настраиваемом фоне, что позволяет замаскировать окружающую обстановку во время видеозвонка.

Это особенно актуально сейчас, когда многие работают удалённо во время пандемии коронавируса, но не желают демонстрировать начальнику или партнёрам по бизнесу «творческий» бардак в спальне.

Сделать фоном можно любое изображение или фото, например, звонить «из космоса», «с пляжа» и так далее. Многие компании сейчас предлагают специальные «подложки» для видеозвонков, включая знаменитую скалу из «Короля льва» Disney и трон из «Игры престолов» HBO.

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Функция начала распространяться в Skype для Windows, macOS, Linux и веб-версии. Интересно, что настраиваемый фон доступен в десктопной версии Skype под Windows, которая распространяется через сайт Skype, но пока не добавлена в Skype для Windows 10, который распространяется через магазин приложений Microsoft Store — эта версия пока поддерживает только размытие фона.

Как воспользоваться функцией. Чтобы настроить или размыть фон во время видеозвонка, надо навести курсор на кнопку «Видео» или открыть меню «Дополнительно», а затем нажать кнопку «Выбрать фоновый эффект». Можно сделать настройку для всех видеозвонков — через настройки в профиле.

Обновление начало распространяться ещё 16 апреля, но делается это постепенно и большинство пользователей получат апдейт на текущей неделе.