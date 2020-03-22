Инвесторы по-ошибке подняли акции "тёзки" сервиса Zoom почти в 6 раз

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Инвесторы перепутали тикеры пекинского производителя коммуникационного оборудования Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom — Zoom Technologies использует тикер Zoom, а Zoom Video Communications — ZM.
В результате стоимость акций китайской компании к 20 марта выросла на 557% по сравнению со 2 марта.
На пике роста ценные бумаги Zoom Technologies стоили $20,9.
Интерес к сервису для видеоконференций Zoom вызван массовым переходом на удалённую работу. 23 марта сервис подорожал на $14 млрд до $43,3 млрд. Акции компании выросли на 20,26% до $157 за штуку.
К 21:08 по Киеву 24 марта 2020 года акции китайской Zoom Technologies подешевели на 18,39% и торговались по $8,12 за штуку. Рыночная капитализация выросла до $25,13 млн.
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