В ЕС прогнозируют значительное сокращение экспорта вина

В 2020 году экспорт европейского вина в другие страны сократится на 14%. Также “просядет” и потребление вина в странах Европейского Союза. Такой прогноз опубликовала Европейская комиссия, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

ЕК прогнозирует, что потребление вина в 27 государствах — членах Евросоюза сократится до 108 млн гектолитров, или до 24 литров на душу населения, в сезоне 2019/20 (с августа по июль).

А экспорт вина, ожидаемо, сократится на 14%, по сравнению с 2019 годом. Из-за снижения спроса на основных рынках, таких как Китай, и введения дополнительных тарифов в США.

В Украине в последнее время выросли показатели импорта вина из-за границы. Параллельно, эксперты прогнозируют подорожание алкогольной продукции на нашем рынке.

Примечательно, что спрос на крепкий алкоголь в Украине тоже вырос – пока на 4-5%. И некоторые эксперты связывают такую тенденцию с длительным карантином.