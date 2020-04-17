Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Украине

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Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 6,0%.
Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.
Как отметил Смолий, в течение года уровень инфляции будет оставаться в целевом диапазоне 5% плюс-минус 1 п.п., однако в конце года инфляция ускорится до 6%.
Согласно прогнозу НБУ, в начале 2021 года инфляция выйдет за пределы цели НБУ, однако затем вернется в диапазон 5%.
Напомним, в конце января Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по инфляции на 2020 год. НБУ прогнозировал, что замедление инфляции в Украине продолжится. В течение большей части 2020 году она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п., однако в IV квартале она ускорится и составит 4,8% по итогам текущего года.
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