НБУ замерял уровень финансового стресса во время коронакризиса

Рост индекса финансового стресса банковского сектора во время острой фазы кризиса, вызванного пандемией коронавируса, был краткосрочным и обусловлен в большей степени ростом доходности государственных ценных бумаг.

Об этом свидетельствуют данные обзора банковского сектора Национального банка Украины (за 13-17 апреля).

Как отмечается в обзоре, локальный максимум зафиксирован 24 марта, далее происходит постепенное снижение уровня стресса.



График: НБУ

По данным НБУ:

в первой декаде марта произошел перелом тренда роста срочных гривневых и валютных депозитов;

с пиковых значений срочные гривневые средства населения уменьшились на 2,5%, а валютные (в долларовом эквиваленте) – на 4,0%;

темпы оттока были значительно ниже, чем в первые дни кризисов 2008 и 2014 годов.

За неделю, закончившуюся 17 апреля, гривневые средства населения выросли в целом на 1,4% из-за выплаты зарплат и других платежей населению. Срочные гривневые депозиты сократились на 0,1%. Валютные средства уменьшились за отчетную неделю на 0,5%, однако это было ниже, чем неделю назад (-1,3%).

Справка Finance.ua:

Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 украинских банков.

Заранее позаботиться о безопасности своих средств в банке призывает Фонд гарантирования вкладов.

За месяц карантина гривневые депозиты возросли на 4%, а валютные сократились на 2%.

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