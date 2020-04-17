0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

НБУ замерял уровень финансового стресса во время коронакризиса

НБУ замерял уровень финансового стресса во время коронакризиса

Рост индекса финансового стресса банковского сектора во время острой фазы кризиса, вызванного пандемией коронавируса, был краткосрочным и обусловлен в большей степени ростом доходности государственных ценных бумаг.

Об этом свидетельствуют данные обзора банковского сектора Национального банка Украины (за 13-17 апреля).

Как отмечается в обзоре, локальный максимум зафиксирован 24 марта, далее происходит постепенное снижение уровня стресса.


График: НБУ

По данным НБУ:

  • в первой декаде марта произошел перелом тренда роста срочных гривневых и валютных депозитов;
  • с пиковых значений срочные гривневые средства населения уменьшились на 2,5%, а валютные (в долларовом эквиваленте) – на 4,0%;
  • темпы оттока были значительно ниже, чем в первые дни кризисов 2008 и 2014 годов.

За неделю, закончившуюся 17 апреля, гривневые средства населения выросли в целом на 1,4% из-за выплаты зарплат и других платежей населению. Срочные гривневые депозиты сократились на 0,1%. Валютные средства уменьшились за отчетную неделю на 0,5%, однако это было ниже, чем неделю назад (-1,3%).

Справка Finance.ua:

  • Заранее позаботиться о безопасности своих средств в банке призывает Фонд гарантирования вкладов.

Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не так велики, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.

Получить бонус к депозиту 💰

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.