НБУ замерял уровень финансового стресса во время коронакризиса

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Рост индекса финансового стресса банковского сектора во время острой фазы кризиса, вызванного пандемией коронавируса, был краткосрочным и обусловлен в большей степени ростом доходности государственных ценных бумаг.
Об этом свидетельствуют данные обзора банковского сектора Национального банка Украины (за 13-17 апреля).
Как отмечается в обзоре, локальный максимум зафиксирован 24 марта, далее происходит постепенное снижение уровня стресса.
График: НБУ
По данным НБУ:
За неделю, закончившуюся 17 апреля, гривневые средства населения выросли в целом на 1,4% из-за выплаты зарплат и других платежей населению. Срочные гривневые депозиты сократились на 0,1%. Валютные средства уменьшились за отчетную неделю на 0,5%, однако это было ниже, чем неделю назад (-1,3%).
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