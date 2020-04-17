НАПК планирует перезапустить реестр деклараций

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В течение этого года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует перезапустить работу реестра деклараций.
Об этом информирует пресс-служба агентства в Telegram.
«НАПК стремится сделать процесс декларирования проще для добропорядочных чиновников, одновременно создав эффективные условия для быстрого выявления нарушений в декларациях тех, кто хочет скрыть собственные доходы. В течение 2020 года мы планируем перезапустить Реестр деклараций, сделав его удобным как для декларантов, так и для граждан, которые анализируют размещенные данные», – отмечает заместитель Председателя НАПК Роман Сухоставец.
Как отмечается, создание е-реестра деклараций предоставило возможность выявлять потенциальные случаи конфликта интересов и открыло всем гражданам Украины доступ к информации о доходах и имуществе чиновников.
С начала работы уже реализовали такие инициативы:
Также агентство разрабатывает образовательные и технологические инициативы, чтобы субъекты декларирования быстро и легко могли найти информацию, которая им нужна для заполнения декларации.
“Конечно, это лишь первые шаги на пути к созданию действительно удобных условий декларирования для добропорядочных работников. Но мы верим, что уже к концу года они смогут по-настоящему оценить позитивные изменения”, – сообщают в НАПК.
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