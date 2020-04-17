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НАПК планирует перезапустить реестр деклараций

НАПК планирует перезапустить реестр деклараций

В течение этого года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует перезапустить работу реестра деклараций.

Об этом информирует пресс-служба агентства в Telegram.

«НАПК стремится сделать процесс декларирования проще для добропорядочных чиновников, одновременно создав эффективные условия для быстрого выявления нарушений в декларациях тех, кто хочет скрыть собственные доходы. В течение 2020 года мы планируем перезапустить Реестр деклараций, сделав его удобным как для декларантов, так и для граждан, которые анализируют размещенные данные», – отмечает заместитель Председателя НАПК Роман Сухоставец.

Как отмечается, создание е-реестра деклараций предоставило возможность выявлять потенциальные случаи конфликта интересов и открыло всем гражданам Украины доступ к информации о доходах и имуществе чиновников.

С начала работы уже реализовали такие инициативы:

  • даны разъяснения по применению положений Закона Украины “О предотвращении коррупции”;
  • создана специальная “горячая линия”;
  • создан информационный портал «Декларуйся 2020» с актуальной информацией для субъектов декларирования;
  • пересмотрены технические требования к полям декларации;
  • проведены тренинги для 1919 субъектов декларирования;
  • возобновлена работа чат-бота Тарас совместно с партнерами из общественного сектора.

Также агентство разрабатывает образовательные и технологические инициативы, чтобы субъекты декларирования быстро и легко могли найти информацию, которая им нужна для заполнения декларации.

“Конечно, это лишь первые шаги на пути к созданию действительно удобных условий декларирования для добропорядочных работников. Но мы верим, что уже к концу года они смогут по-настоящему оценить позитивные изменения”, – сообщают в НАПК.

Справка Finance.ua:

  • На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада поддержала законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Госслужащие могут подать декларацию за прошлый год на три месяца позже, чем того требует действующее законодательство.
  • До 1 апреля госслужащие и субъекты декларирования должны подать ежегодную декларацию за 2019 год, однако в декларировании произошли нововведения и изменения.

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По материалам Finance.UA
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