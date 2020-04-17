Mazda запустила сервис ремонта автомобилей по фото

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Во время пандемии коронавируса и вводимых по всему миру режима самоизоляции и карантина японская Mazda запустила новый сервис в Великобритании, который позволяет клиентам получать быструю оценку стоимости ремонта на основе изображения повреждения — бесплатно.
Доступ к новой услуге, «разработанной для обеспечения максимального удобства и душевного спокойствия», можно получить в разделе «Аварии и ремонт» на официальном сайте Mazda.
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«Возможен любой ремонт, от досадных вмятин на парковке до серьезных повреждений, и каждый клиент может быть уверен, что его автомобиль будет отремонтирован квалифицированными специалистами по ремонту автомобилей Mazda с использованием оригинальных запчастей Mazda, чтобы обеспечить его возврат к первоначальному заводскому состоянию», — говорится в пресс-релизе.
Mazda предлагает широкий спектр услуг по обслуживанию аварийных автомобилей на своем новом портале по устранению повреждений, включая Mazda Excess Return и Call Mazda First, бесплатную круглосуточную службу помощи при аварии для любого водителя Mazda, попавшего в ДТП.
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