Mazda готовится к масштабному обновлению модельного ряда

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В течение двух ближайших лет японский автопроизводитель Mazda воздержится от выпуска новых моделей или обновления существующих, а все силы приложит к разработке новой платформы.
Согласно планам компании, ставшим известными после публикации отчёта для инвесторов Mazda, японцы планируют к 2023 году разработать новую заднеприводную платформу и несколько рядных шестицилиндровых моторов — как бензиновых, так и дизельных, а также гибридную систему.
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Предполагается, что появление у Mazda более крупных и современных моделей на базе новой платформы позволит марке перейти в категорию премиальных брендов и на равных конкурировать как минимум с Lexus и Infiniti.
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