Mazda готовится к масштабному обновлению модельного ряда

В течение двух ближайших лет японский автопроизводитель Mazda воздержится от выпуска новых моделей или обновления существующих, а все силы приложит к разработке новой платформы.

Согласно планам компании, ставшим известными после публикации отчёта для инвесторов Mazda, японцы планируют к 2023 году разработать новую заднеприводную платформу и несколько рядных шестицилиндровых моторов — как бензиновых, так и дизельных, а также гибридную систему.

Читайте также: В Mazda планируют выпустить культовый родстер на электричестве

Предполагается, что появление у Mazda более крупных и современных моделей на базе новой платформы позволит марке перейти в категорию премиальных брендов и на равных конкурировать как минимум с Lexus и Infiniti.