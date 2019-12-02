В Mazda планируют выпустить культовый родстер на электричестве

В Mazda работают над новой версией культового родстера Miata, который после рестайлинга может появиться еще и в электрической версии.

Главным препятствием на пути к электрификации авто называют критическое увеличение веса из-за батареи.

Предыдущая версия Mazda Miata весит около тысячи килограмм, а аккумуляторы увеличат ее ориентировочно до 1,36 тысячи килограмм. При этом, чтобы соответствовать имиджу спортивного родстера, авто должно быть еще и достаточно мощным, а мощный электрический мотор опять же увеличит вес машины.

Более того, все новейшие технологии инженерам нужно упаковать в тот самый компактный кузов родстера с колесной базой в 2 265 мм.

“Предпочтения людей, которым нравится управлять спорткарами, могут изменяться, поэтому нам нужно подумать о том, в каком направлении движется общество. Мы хотим выбрать лучшую трансмиссию, чтобы облегчить авто, но сейчас нам нужно изучить разные варианты”, – заявил директор по дизайну Mazda Икуо Маэда.