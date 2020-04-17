Xiaomi показала обновленный электросамокат - Electric Scooter 1S (фото)

Самокат является обновленной версией, выпущенной через четыре года после дебюта очень популярного предшественника – Xiaomi MiJia Electric Scooter. Кстати, тогда электросамокат стал первым продуктом Xiaomi, которая получила престижную дизайнерскую премию Red Dot Best Design Award.

Как снаружи, так и по техническим характеристикам, самокат практически не отличается от первой версии. Появился небольшой дисплей, на котором отображается скорость, мощность, режим и прочая актуальная информация.

Самокат складывается, весит 12,5 кг. Одного полного заряда аккумулятора хватит на 30 километров. Максимальная скорость – 25 км/ч. Рассчитан такой самокат на человека весом до 100 кг.

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Фото: itsider.com.ua

Предусмотрены три режима езды: энергосберегающий, обычный и спортивный. Мощность двигателя составляет 250 Вт (до 500 Вт в спортивном режиме). Также Electric Scooter 1S оснащен двойной системой торможения.



Фото: itsider.com.ua

Ценник не изменился – 1999 юаней в Китае, что примерно равно 280 долларам. Самокат доступен в черном и белом цветах.