Xiaomi показала обновленный электросамокат - Electric Scooter 1S (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Самокат является обновленной версией, выпущенной через четыре года после дебюта очень популярного предшественника – Xiaomi MiJia Electric Scooter. Кстати, тогда электросамокат стал первым продуктом Xiaomi, которая получила престижную дизайнерскую премию Red Dot Best Design Award.
Как снаружи, так и по техническим характеристикам, самокат практически не отличается от первой версии. Появился небольшой дисплей, на котором отображается скорость, мощность, режим и прочая актуальная информация.
Самокат складывается, весит 12,5 кг. Одного полного заряда аккумулятора хватит на 30 километров. Максимальная скорость – 25 км/ч. Рассчитан такой самокат на человека весом до 100 кг.
Читайте также: Xiaomi прекратила продажу инновационного зарядного устройства
Фото: itsider.com.ua
Предусмотрены три режима езды: энергосберегающий, обычный и спортивный. Мощность двигателя составляет 250 Вт (до 500 Вт в спортивном режиме). Также Electric Scooter 1S оснащен двойной системой торможения.
Фото: itsider.com.ua
Ценник не изменился – 1999 юаней в Китае, что примерно равно 280 долларам. Самокат доступен в черном и белом цветах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен - премьерВчера, 10:40 - 3352 26
Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два годаВчера, 11:44 - 5621 13
Части украинцев будут поставлять газ только при наличии счетчика - МинэнергоВчера, 10:10 - 3052 12
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"Вчера, 16:05 - 3938 9
Почти у 50% украинцев нет никаких сбережений (опрос)Вчера, 08:02 - 4449 8
МФО возвращаются "из карантина": кто уже предлагает быстрые займыВчера, 12:30 - 6170 4
Украинцы смогут получать по две пенсии - ШмыгальВчера, 12:58 - 5963 6
Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два годаВчера, 11:44 - 5621 13
Почти у 50% украинцев нет никаких сбережений (опрос)Вчера, 08:02 - 4449 8
В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"Вчера, 16:05 - 3938 9
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-19Вчера, 15:34 - 251
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 551
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2086 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 867
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2497