Правительство продлило карантин до 11 мая

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Кабинет министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 2020 года.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 22 апреля.
“Предполагается продление срока действия карантина до 11 мая 2020 года. Вместе с этим предлагается разрешить перевозку в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови, а также привлекать к работе отдельные категории работников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина”, – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Кроме того, как подчеркнул министр, постановлением Правительства утверждается Порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией лица, а именно: включение лиц, находящихся на самоизоляции, в приложение Министерства цифровой трансформации “Дія”.
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