Правительство продлило карантин до 11 мая

Кабинет министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 2020 года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 22 апреля.

“Предполагается продление срока действия карантина до 11 мая 2020 года. Вместе с этим предлагается разрешить перевозку в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови, а также привлекать к работе отдельные категории работников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина”, – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, как подчеркнул министр, постановлением Правительства утверждается Порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией лица, а именно: включение лиц, находящихся на самоизоляции, в приложение Министерства цифровой трансформации “Дія”.