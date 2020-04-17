Нефтяной рынок: станет ли бензин "бесплатным" для украинцев (инфографика)

На днях мир шокировала новость о том, что цены на нефть на рынках США впервые упали не только до нуля, но даже ниже, почти до минус 40 долларов за баррель. Многие это поняли так, что теперь не покупатели нефти будут за нее платить, а, наоборот, продавцы начнут им доплачивать, только бы избавиться от “черного золота”, ставшего ненужным в условиях эпидемии коронавируса и наступившего за ней кризиса.

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Все эксперты уверены, что на стоимость бензина на наших АЗС ситуация с “бесплатной нефтью” не повлияет.

“Украина не импортирует нефть в значительных объемах, мы закупаем нефтепродукты, – напомнил независимый эксперт Леонид Косянчук. – Цена на них зависит от уровня спотовых (на момент сделки) цен в Европе и курса гривны. Плюс доля налогов в цене на бензин составляет 71%, это 436 долларов/тонна. А, как известно, оплата всех налогов ложится на конечного потребителя. Так что, если бы нам кто-то даже “подарил” месячную норму потребления бензина, то из-за налогов он бы все равно стоил на АЗС не ниже 12 грн/литр”.

Директор специальных проектов научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев также отметил, что Украина в основном импортирует топливо. А в его стоимости цена нефти составляет не более 35%. Остальное – расходы на переработку, транспортировку и так далее, вплоть до зарплаты оператора на АЗС и прибыли трейдеров.

“Цена майских сделок по реальным продажам нефти будет рассчитана как средняя по апрельским котировкам, – разъяснил Рябцев. – Допустим для простоты, что в течение всего апреля баррель нефти стоил 30 долларов, а один день – минус 40 долларов. Если 30 долларов умножить на 29 дней, отминусовать 40 долларов и поделить на 30 дней, получим базовую цену для реальных сделок 27,7 доллара за баррель. Конечно, при превышении предложения над спросом будут еще скидки, но очевидно, что отдавать большие объемы нефти даром, да еще с доплатой, вряд ли кто-то будет”.

Более того, эксперты уверены, что после постепенной отмены карантина, спрос на нефтепродукты с осени снова повысится, и это приведет к росту цен на нефть. Насколько она подорожает, сейчас прогнозировать сложно.

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