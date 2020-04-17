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Нефть продолжает падение: цена Brent опустилась ниже $17 за баррель

Нефть продолжает падение: цена Brent опустилась ниже $17 за баррель

Цены на нефть снижаются в среду на фоне опасений перепроизводства и затягивания процесса восстановления промышленности, а также роста коммерческих запасов в США.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля июньской нефти Brent составила $16,61 (-14,07%). Баррель июньской нефти WTI торговался по $11,20 (-3,20%). Предыдущие торги завершились на уровне $19,33 и $20,43 соответственно.

Коллапс рынка, начавшийся в понедельник с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился во вторник на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции.

Участники рынка убеждены, что компании-производители слишком медленно реагируют на изменение конъюнктуры. Президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Боб МакНэлли сказал The Wall Street Journal, что спрос на рынке сокращается в 2-3 раза быстрее, чем предложение, и в этой ситуации обвал цен – жесткий, но эффективный способ заставить производителей оставить нефть под землей.

Министры ОПЕК+ провели 21 апреля экстренную телефонную конференцию, чтобы обсудить крах рынка. Хотя коалиция не объявляла о новых мерах, выходящих за рамки сокращения производства на 9,7 млн барр./сут. (б/с), некоторые производители во главе с Саудовской Аравией рассматривают возможность сокращения добычи до 1 мая — даты официального начала реализации сделки ОПЕК+.

По материалам УКРИНФОРМ
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