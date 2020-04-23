Как экономика Украины пострадает из-за коронавируса: Верланов оценил новый бюджет

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В Украине, как и в других странах, дефицит бюджета вырос до 7,5% в связи с карантином, введенным из-за вспышки коронавируса.
Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Сергей Верланов в интервью НВ.ua.
По его словам, дефицит бюджета – это итоговая цифра о доходах, которая закладывается в связи с пересмотром ВВП, на этот раз из-за пандемии и мирового кризиса.
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“Если вы посмотрите прогнозы по падению ВВП разных стран, мы видим, вот Словакия – 6,1%. В Словакии очень сильная экономика, и Украина определенный период времени смотрела на Словакию как на модель, по которой можно пойти. Это крупные предприятия, на которых занято большое количество людей, которые становятся точками роста. Это интересная, достаточно сильная европейская экономическая модель, и по ней – минус 6,1%. Поэтому, конечно, это мировая проблема”, – рассказал глава ГНС.
Комментируя доходы в госбюджет, которые касаются налоговой, Верланов назвал их реалистичными, и заявил, что его ведомство справится с поставленными задачами.
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