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Как будут работать банки на праздники

Как будут работать банки на праздники

График работы банков на майские праздники в Украине будет отличаться от привычного, так как согласно распоряжению Кабинета министров – 1 и 9 мая – выходные дни.

1 мая в 2020 году приходится на пятницу, которая будет выходной, соответственно банки работать не будут. 2 и 3 мая (суббота и воскресенье) – тоже выходные. 9 мая приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 11 мая, тогда банки также работать не будут.

График работы банков на майские праздники 2020:

  • 1 мая (пятница) — выходной;
  • 11 мая (понедельник) — выходной.

По материалам Finance.UA
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