Как будут работать банки на праздники

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График работы банков на майские праздники в Украине будет отличаться от привычного, так как согласно распоряжению Кабинета министров – 1 и 9 мая – выходные дни.
1 мая в 2020 году приходится на пятницу, которая будет выходной, соответственно банки работать не будут. 2 и 3 мая (суббота и воскресенье) – тоже выходные. 9 мая приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 11 мая, тогда банки также работать не будут.
График работы банков на майские праздники 2020:
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