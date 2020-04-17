Кличко рассказал, как Киев будет выходить из карантина

Постепенное ослабление ограничений в столице будут вводить после того, как будет преодолен пик распространения заболеваемости коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-конференции.

«Некоторые европейские страны уже прошли пик заболеваемости, начинают ослаблять ограничения. Но очень осторожно и медленно. Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации», – подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве также разработали план поэтапного ослабления ограничений.

«Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно «оживлять» экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем вводить постепенное ослабление ограничительных мер. Сегодня главное – как мы преодолеем пик заболеваемости, насколько большим он будет», – подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

Карантин в Украине заканчивается 24 апреля, но в Минздраве рассказали, что на ближайшее заседание правительства министерство будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая.