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Кличко рассказал, как Киев будет выходить из карантина

Кличко рассказал, как Киев будет выходить из карантина

Постепенное ослабление ограничений в столице будут вводить после того, как будет преодолен пик распространения заболеваемости коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-конференции.

«Некоторые европейские страны уже прошли пик заболеваемости, начинают ослаблять ограничения. Но очень осторожно и медленно. Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации», – подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве также разработали план поэтапного ослабления ограничений.

«Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно «оживлять» экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем вводить постепенное ослабление ограничительных мер. Сегодня главное – как мы преодолеем пик заболеваемости, насколько большим он будет», – подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • Карантин в Украине заканчивается 24 апреля, но в Минздраве рассказали, что на ближайшее заседание правительства министерство будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая.
  • Согласно исследованию компании Research&Branding Group, почти половина украинцев (40%) не имеют финансовых сбережений на период карантина.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
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