НБУ существенно сократил покупку валюты на межбанке

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Интервенции Национального банка по покупке валюты на межбанковском валютном рынке на протяжении недели 13-17 апреля составили $67,5 млн, что в пять раз меньше, чем неделей ранее ($327,7 млн).
Все $67,5 млн центробанк купил по единому курсу размещение предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
При этом Нацбанк не проводил интервенции по продаже валюты.
С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $1,925 млрд и продал на 2,793 млрд. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составил $867,9 млн.
Напомним, Национальный банк в течение марта потратил на поддержку гривны $2,2 млрд из-за коронавирусного карантина.
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