НБУ существенно сократил покупку валюты на межбанке

Интервенции Национального банка по покупке валюты на межбанковском валютном рынке на протяжении недели 13-17 апреля составили $67,5 млн, что в пять раз меньше, чем неделей ранее ($327,7 млн).

Все $67,5 млн центробанк купил по единому курсу размещение предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

При этом Нацбанк не проводил интервенции по продаже валюты.

С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $1,925 млрд и продал на 2,793 млрд. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составил $867,9 млн.

Напомним, Национальный банк в течение марта потратил на поддержку гривны $2,2 млрд из-за коронавирусного карантина.