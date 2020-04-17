Как использовать электронную подпись на ID-картах

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Граждане Украины, достигшие 18 лет, могут бесплатно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) на ID-карту.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в FACEBOOK.
Возможность получить электронную подпись к ID-карте реализована еще 5 февраля, и это бесплатно.
Личные ключи подписи хранятся на бесконтактном электронном носителе (чипе).
Зачем нужна КЭП: благодаря КЭП на ID можно получать админуслуги, заключать сделки, осуществлять банковские операции, оформлять доверенности онлайн.
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Отмечается, что ее использование является абсолютно безопасным – КЭП гарантирует конфиденциальность. Код доступа к ней (ПИН2) знает исключительно гражданин. Без кода ни одно другое лицо не может получить подписанную информацию. А скопировать КЭП с ID-карты на флешку или другой электронный носитель невозможно.
Как воспользоваться КЭП на ID:
Получить КЭП на ID можно даже во время карантина в подразделении ГМС. График обслуживания по ссылке.
Что дает ID-карта как носитель электронной подписи:
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