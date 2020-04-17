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Как использовать электронную подпись на ID-картах

Как использовать электронную подпись на ID-картах

Граждане Украины, достигшие 18 лет, могут бесплатно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) на ID-карту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в FACEBOOK.

Возможность получить электронную подпись к ID-карте реализована еще 5 февраля, и это бесплатно.

Личные ключи подписи хранятся на бесконтактном электронном носителе (чипе).

Зачем нужна КЭП: благодаря КЭП на ID можно получать админуслуги, заключать сделки, осуществлять банковские операции, оформлять доверенности онлайн.

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Отмечается, что ее использование является абсолютно безопасным – КЭП гарантирует конфиденциальность. Код доступа к ней (ПИН2) знает исключительно гражданин. Без кода ни одно другое лицо не может получить подписанную информацию. А скопировать КЭП с ID-карты на флешку или другой электронный носитель невозможно.

Как воспользоваться КЭП на ID:

  • нужно иметь считыватель информации, который подключается к ПК или смартфону с поддержкой технологии NFC и программное обеспечение для вашей платформы – Windows, MacOS, Android или IOS;
  • уже летом все владельцы смартфонов с технологией NFC смогут использовать такую подпись через приложение “Дія”. Это будет намного удобнее.

Получить КЭП на ID можно даже во время карантина в подразделении ГМС. График обслуживания по ссылке.

Справка Finance.ua:

Что дает ID-карта как носитель электронной подписи:

  • возможно считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных;
  • инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи;
  • возможность пользования электронными сервисами (как государственного органа, так и бизнеса);
  • возможность регистрировать бизнес.
По материалам Finance.UA
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