0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 224 0

Польский банк насчитал среди своих клиентов свыше 100 тысяч украинцев

Польский банк насчитал среди своих клиентов свыше 100 тысяч украинцев

У одного из крупнейших по объемам активов польских банков – Pekao SA – насчитывается 102 тысячи клиентов из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Pekao SA.

Читайте также: Условия труда для заробитчан: что изменится

“На конец 2019 года банк обслуживал 102 тыс. клиентов из Украины”, – проинформировали в банке.

При этом отмечается, что эпидемия Covid-19 является “исключительно сложным периодом” как для поляков, так и украинцев. Ключевым вызовом для трудовых мигрантов из Украины в Польше является “возможность продолжать работать и получать стабильные доходы”.

Как сообщили в Pekao SA, в нынешних условиях ограничения передвижения в связи с эпидемией банк предлагает клиентам из Украины большой пакет своих возможностей, в частности мобильное приложение PeoPay, доступное на украинском языке. Благодаря ему можно проверить состояние счета, сделать перевод или открыть депозит.

В банке также отметили, что украинские клиенты могут перевести средства на родину через Western Union благодаря электронной системе Pekao24. А банковская карточка Pekao SA дает возможность снимать средства за рубежом, в частности и в Украине, без комиссии.

Кроме того, до конца июня в банке продолжается акция бесплатного перевода средств из Польши в Украину в евро и долларах.

Справка Finance.ua:

  • В Польше находятся около миллиона трудовых мигрантов из Украины. С 15 марта, когда были закрыты границы, на родину вернулись более 170 тыс. украинцев.
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.