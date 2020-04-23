Польский банк насчитал среди своих клиентов свыше 100 тысяч украинцев

У одного из крупнейших по объемам активов польских банков – Pekao SA – насчитывается 102 тысячи клиентов из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Pekao SA.

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“На конец 2019 года банк обслуживал 102 тыс. клиентов из Украины”, – проинформировали в банке.

При этом отмечается, что эпидемия Covid-19 является “исключительно сложным периодом” как для поляков, так и украинцев. Ключевым вызовом для трудовых мигрантов из Украины в Польше является “возможность продолжать работать и получать стабильные доходы”.

Как сообщили в Pekao SA, в нынешних условиях ограничения передвижения в связи с эпидемией банк предлагает клиентам из Украины большой пакет своих возможностей, в частности мобильное приложение PeoPay, доступное на украинском языке. Благодаря ему можно проверить состояние счета, сделать перевод или открыть депозит.

В банке также отметили, что украинские клиенты могут перевести средства на родину через Western Union благодаря электронной системе Pekao24. А банковская карточка Pekao SA дает возможность снимать средства за рубежом, в частности и в Украине, без комиссии.

Кроме того, до конца июня в банке продолжается акция бесплатного перевода средств из Польши в Украину в евро и долларах.

Справка Finance.ua: