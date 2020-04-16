Условия труда для заробитчан: что измениться

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Коронавирусный кризис заставил вернуться домой половину работников. Но не факт, что по окончании карантина они смогут вернуться на прежнее место работы.
Особенно проблемным это станет для тех, кто работал по командировкам из Польши в Германии, Чехии и других странах, рассказал консультант международной организации по поиску работы Сергей Дядечко.
“Уже все поняли, что коронакризис продлится не до сентября и не до июля. Особый режим пропуска будет действовать еще долго. А это значит, что украинцев, приехавших в Польшу, будут отправлять на 2-недельный карантин. Соответственно, работники, которые поедут по безвизу, невыгодны. Итак, это изменит правила на оформление виз. При этом вовсе вырезается кусок с командировками в Германию, где украинцы зарабатывали втрое больше, чем в Польше”, – говорит Дядечко.
Количество работы также уменьшится, из-за того, что в Евросоюз вернулись свои граждане.
“Все лучшие вакансии достанутся местным. Для этого правительства уже разработали специальные программы. Например, поляку будет выгоднее взять на работу своего соотечественника, потому что будет меньше платить налогов. То же самое в Чехии, Словакии. Но работа для украинцев найдется. Это заводы, склады и сезонные работы по сбору ягод и овощей”, – объясняет Дядечко.
Ситуация с работой в Евросоюзе образуется за 2-3 года, когда восстановится мировая экономика. За границей снова станут нужны строители, инженеры, архитекторы и другие специалисты.
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