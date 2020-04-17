Витренко рассказал, как Украина может выиграть от обвала цен на нефть

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Бизнес по хранению нефти становится самым прибыльным, и Украине, имеющей развитую нефтетранспортную инфраструктуру, нельзя упустить такую возможность.
Об этом в FACEBOOK написал исполнительный директор НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко.
Читайте также: Укрнафта и компании из орбиты Привата подписали мировое соглашение
“Цена на нефть в мире ушла в глубокий минус. То есть готовы платить, чтобы забирали нефть. Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем”, – отметил Витренко.
По его словам, в Украине существует огромная нефтетранспортная система, “где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости”.
Руководитель “Нафтогаза” подчеркивает, что такие возможности надо максимально монетизировать.
“С газом в Европе ситуация пока другая, но уже не знаешь, чего ожидать. Может, наши газохранилища тоже скоро станут наиболее прибыльным бизнесом”, – добавил Витренко.
Напомним, 20 апреля цена нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorroВчера, 20:20 - 9928 7
Телефонные мошенники взялись за АЗС4 ч. назад - 1581 3
Отъезд 100 тысяч украинцев вызвал кризис в Польше - Financial TimesВчера, 15:09 - 6002 3
Витренко рассказал, как Украина может выиграть от обвала цен на нефтьОколо часа назад - 456 2
Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной3 ч. назад - 1032 2
Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorroВчера, 20:20 - 9928 7
Сколько будут стоить авиабилеты после возобновления полетовВчера, 17:11 - 7100 1
Отъезд 100 тысяч украинцев вызвал кризис в Польше - Financial TimesВчера, 15:09 - 6002 3
В Службе занятости сообщили, ведется ли поиск работы в период карантинаВчера, 16:33 - 4958
Какие транспортные средства следует отражать в декларацииВчера, 21:31 - 3851
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 411
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1602 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 741
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2302
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 12519 1