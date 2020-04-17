Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

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Нефть марки WTI с поставкой в мае упала до “нуля” долларов, а затем обрушилась до “минус” 37 долларов за баррель.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже за 20 апреля.
Стоимость нефти WTI падает на фоне затоваренности рынка и снижения спроса из-за пандемии, а также – из-за закрытия во вторник вечером, 21 апреля, майских фьючерсов.
За час торгов на протяжении дня котировки резко упали с 5 долларов за баррель до ниже 1 доллара.
Цена на нефть WTI упала ниже 0 – до -0,05 долл. Котировки нефти WTI упали более чем на 100%, снизившись до -37,63 долларов за баррель.
Реакция рынков. Фондовый рынок США завершил торги 20 апреля снижением на фоне падения майских фьючерсов на нефть марки WTI до отрицательных значений. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Американский промышленный индекс Dow Jones упал на 2,44% и остановился на отметке 23 650,44 пункта. Индекс S&P 500 потерял 1,79% и оказался на отметке 2 823,16 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 1,03%, до 8 560,73 пункта.
Стоимость нефти марки WTI впервые в истории США достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей.
Нефть WTI продолжает дешеветь, майские фьючерсы упали на 19% до менее чем 15 долларов за баррель впервые с 1999 года.
4 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн, которая учитывала и вклад Мексики.
Сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая.
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