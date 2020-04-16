Когда выплатять задолженности врачам

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Президент Владимир Зеленский заявил, что со следующей недели начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникшая в некоторых регионах.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
“Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее “, – подчеркнул Зеленский.
В сообщении говорится, что задолженности будут перекрывать благодаря субвенциям, заложенным в новой версии бюджета.
Президент также напомнил, что в бюджете заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. “Все это медики должны получить уже с апреля”, – подчеркнул он.
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