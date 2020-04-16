0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Когда выплатять задолженности врачам

Когда выплатять задолженности врачам

Президент Владимир Зеленский заявил, что со следующей недели начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникшая в некоторых регионах.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

“Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее “, – подчеркнул Зеленский.

В сообщении говорится, что задолженности будут перекрывать благодаря субвенциям, заложенным в новой версии бюджета.

Президент также напомнил, что в бюджете заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. “Все это медики должны получить уже с апреля”, – подчеркнул он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.