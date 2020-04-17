Среднегодовая зарплата в Украине за год вырастет всего на 400 грн

Эксперты прогнозируют, что среднегодовая минимальная заработная плата в Украине за год вырастет на более чем 400 грн и составит 5134 грн.

Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии”, который опубликован на сайте Минэкономики.

Среднегодовая минимальная заработная плата по состоянию на апрель 2020 года составляет 4723 грн. Эксперты прогнозируют, что в апреле 2021 года она будет составлять 5134 грн.

Следовательно, зарплата за год может вырасти на более чем 400 грн.

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Напомним, Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 15 месте из 54 стран. В 2020 году сумма на руки выросла на 13,2% по сравнению в прошлым годом (3802,01 грн против 3359,26 грн); в Беларуси — 13,6%; в Польше — 14,9%; в России — 7,5%; в Германии — 1,9%.

Справка Finance.ua:

Государственная служба статистики обнародовала данные об изменении средней номинальной и реальной зарплаты украинцев в 2010-2019 годах. Как изменилась реальная зарплата (с учетом инфляции):

в течение 2010-2013 годов росла примерно на 10% в год;

в 2014 году реальные зарплаты уменьшились на 6,5%;

в 2015 году уменьшились на 20,2%;

в 2016 году реальная зарплата увеличилась на 9,0%,

в 2017 году увеличилась на 19,1%

в 2018 году увеличилась на 12,5%

в 2019 году увеличилась на 9,8%.

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