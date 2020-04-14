Межбанк: гривна укрепила свои позиции

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – сессия пятницы практически состояла из двух частей (активной – первой половине дня, и почти спокойной – второй), а гривна укрепила свои позиции относительно доллара.
По факту, на межбанке царила предпраздничная атмосфера и клиенты быстро закрывали свои сделки. Одним надо было оперативно продать валюту и успеть рассчитаться с бюджетом по налогам. Другие торопились ее купить, чтобы проплатиться до трехдневных праздников.
Выиграл от этого Нацбанк, который уже в начале активной фазы сессии вышел с покупкой доллара по 27,07 гривен и выкупал его практически до завершения торгов.
После обеда – сделок уже было немного и регулятор больше стоял со своей котировкой, чтобы не давать курсу просесть ниже этого уровня, нежели реально смог продолжить скупку валюты.
Ход торгов*
За день доллар подешевел на межбанке с 27,08/27,12 до 27,06/27,09 гривен. Рынок оставался полностью зависимым от ситуативных курсовых задач и действий крупных игроков. А сегодня все они спешили закрыть свои операции в первой половине дня.
За счет необходимости у клиентов рассчитываться с бюджетом – уже к 11 часам доллар с утренних 27,08/27,12 подешевел до 27,07/27,10 гривен с целью уйти к уровням около 27 гривен.
Но на межбанке появился НБУ со скупкой валюты по 27,07 и простоял с этим ценником практически весь день.
Это предопределило весь дальнейший ход сессии. К 12:00 курс остался на отметке 27,07/27,10 гривен и почти до 14 часов находился в пределах узкого коридора 27,07-27,075/27,10-27,105.
Ближе к 15 часам предложение постепенно превысило спрос и на 15:00 доллар чуть просел – до 27,07/27,095 гривен, а к завершению сессии – до отметки 27,06/27,09.
Главные события 17 апреля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,07 / 27,09
евро – 29,33 / 29,36
российский рубль – 0,3656 / 0,3661
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0878 / 1,0880
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько украинцев поддержало бы продажу земли на референдумеВчера, 19:00 - 2306 11
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грн7 ч. назад - 3723 9
В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцам5 ч. назад - 3438 7
Ограничения на въезде в Киев ослабят ранее запланированного времени4 ч. назад - 752 5
Tesla построит еще одну Gigafactory в США за $1 млрд, чтобы производить электропикапы CybertruckВчера, 22:38 - 545 4
Какие операции СПД банки считают подозрительными (инфографика)Вчера, 20:01 - 6514 1
Эксперты спрогнозировали курс доллара до конца года3 ч. назад - 4796 3
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грн7 ч. назад - 3723 9
В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцам5 ч. назад - 3438 7
Toyota выпустила винтажный Land Cruiser (фото)Вчера, 23:49 - 3436
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников7 ч. назад - 101
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)Вчера, 11:10 - 782 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 475
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1902
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 10693 1