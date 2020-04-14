Межбанк: гривна укрепила свои позиции

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – сессия пятницы практически состояла из двух частей (активной – первой половине дня, и почти спокойной – второй), а гривна укрепила свои позиции относительно доллара.

По факту, на межбанке царила предпраздничная атмосфера и клиенты быстро закрывали свои сделки. Одним надо было оперативно продать валюту и успеть рассчитаться с бюджетом по налогам. Другие торопились ее купить, чтобы проплатиться до трехдневных праздников.

Выиграл от этого Нацбанк, который уже в начале активной фазы сессии вышел с покупкой доллара по 27,07 гривен и выкупал его практически до завершения торгов.

После обеда – сделок уже было немного и регулятор больше стоял со своей котировкой, чтобы не давать курсу просесть ниже этого уровня, нежели реально смог продолжить скупку валюты.

Ход торгов*

За день доллар подешевел на межбанке с 27,08/27,12 до 27,06/27,09 гривен. Рынок оставался полностью зависимым от ситуативных курсовых задач и действий крупных игроков. А сегодня все они спешили закрыть свои операции в первой половине дня.

За счет необходимости у клиентов рассчитываться с бюджетом – уже к 11 часам доллар с утренних 27,08/27,12 подешевел до 27,07/27,10 гривен с целью уйти к уровням около 27 гривен.

Но на межбанке появился НБУ со скупкой валюты по 27,07 и простоял с этим ценником практически весь день.

Это предопределило весь дальнейший ход сессии. К 12:00 курс остался на отметке 27,07/27,10 гривен и почти до 14 часов находился в пределах узкого коридора 27,07-27,075/27,10-27,105.

Ближе к 15 часам предложение постепенно превысило спрос и на 15:00 доллар чуть просел – до 27,07/27,095 гривен, а к завершению сессии – до отметки 27,06/27,09.

Главные события 17 апреля на межбанке:

доллар с утренних 27,08/27,12 гривен просел до 27,06/27,09 к концу торгов;

Нацбанк простоял с покупкой по 27,07 гривен за доллар практически весь день и этим не дал курсу просесть к уровням около 27 гривен. Купил по разным оценкам до $45-80 млн;

справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,0793 гривен, а официальный на 21 апреля составил 27,0774 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,07 / 27,09

евро – 29,33 / 29,36

российский рубль – 0,3656 / 0,3661

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0878 / 1,0880

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