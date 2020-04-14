Средняя цена на бензин и дизтопливо за неделю снизилась на 60 копеек за литр

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С 10 по 17 апреля средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 копеек за литр.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга “Консалтинговой группы А-95”.
Отмечается, что средняя цена бензина А-92 – 22,80 грн/л, А-95 – 23,80 грн/л, дизтоплива – 23,25 грн/л.
Как пишет enkorr, до этого массовое снижение розничных цен происходило с 20 чисел марта по 10 апреля – цены в среднем по стране за этот период упали более чем на 2 грн/л.
Напомним, на встрече Антимонопольного комитета с руководителями сетей АЗС большинство компаний согласились с наличием потенциала к дальнейшему снижению цен.
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