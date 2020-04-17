Италия назвала сроки создания вакцины от COVID-19

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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что компания Irbm может закончить работу над вакциной против коронавируса к осени 2020 года. В конце апреля начнутся ее испытания.
«Итальянская компания Irbm начнет испытывать свою вакцину в конце апреля с целью сделать ее доступной еще до сентября», – уточнил итальянский министр в соцсетях.
Он также призвал ученых всего мира объединить усилия для создания вакцины. «Сегодня происходит гонка между временем и учеными, исследователями и врачами во всем мире, чтобы найти вакцину. Но каждая страна идет сама по себе, нет координации, а значит, существует риск, что изготовление вакцины затянется. Нам нужно объединить все лучшие умы, лучших мировых ученых, собрать их вокруг стола и заставить их работать вместе», – резюмировал Луиджи Ди Майо.
Напомним, турецкие ученые закончили первый этап разработки вакцины от COVID-19 – создание вакцинного антигена, и приступили ко второй стадии – лабораторные тесты антигена.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что вакцина против коронавируса может быть создана до конца 2020 года, а к лету 2021 она будет доступна для иммунизации людей. Эксперты утверждают, что действующая вакцина от коронавируса будет готова к применению не через год-полтора, а уже в сентябре текущего года.
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