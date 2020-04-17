Huawei показала смартфон Huawei Nova 7 Pro с изогнутым экраном (фото, видео)

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Компания Huawei опубликовала в китайской социальной сети Weibo видеоролик, посвященный линейке смартфонов Huawei Nova 7, которая, как ожидается, будет включать в себя модели Nova 7 SE 5G, Nova 7 5G и Nova 7 Pro 5G.
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Флагманская модель Nova 7 Pro получит сильно изогнутый по бокам OLED-экран со сдвоенной фронтальной камерой, которая будет врезана в левый верхний угол дисплея. Тогда как Nova 7 и Nova 7 SE, предположительно, будут оснащены плоскими экранами. Также смартфоны получили довольно большой блок основной камеры.
Фото: ixbt.com
Что касается характеристик, Nova 7 Pro, как ожидается, будет построен на базе однокристальной системы Kirin 990 5G, в то время как Nova 7 может использовать Kirin 985. Старшая модель, согласно ранее опубликованной информации, должна получить камеру с 50-кратным цифровым зумом.
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