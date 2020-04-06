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Huawei готовит собственную кредитную карту (фото)

Huawei готовит собственную кредитную карту (фото)

Китайские производители мобильных устройств довольно часто заимствуют идеи для новых продуктов у Apple. Например, не так давно Xiaomi сделала свою версию Memoji. А теперь Huawei решила, что в её ассортименте не хватает кредитной карты.

Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) во время китайской презентации Huawei P40, представил Huawei Card. Хотя многие подробности о новом продукте пока неизвестны, кредитная карта китайской компании позаимствовала большинство лучших функций у Apple Card. Карта будет доступна как в физическом, так и в виртуальном варианте и будет поддерживать бесконтактный способ оплаты. Помимо этого, смартфоны компании будут хранить все данные в том же безопасном хранилище, которое содержат платёжную информацию. Карта будет работать с UnionPay, крупнейшей платёжной системой в Китае.


Фото: Hi-Tech Mail.ru

Huawei предлагает пользователям своей кредитной карты массу льгот. Так, к примеру, компания не будет взимать плату за обслуживание карты в первый год. Второй год также будет бесплатным для тех, кто потратит определённую сумму на покупки с помощью Huawei Pay. Ещё будут доступны льготы для тех, кто много путешествует. Потратив определённую сумму, пользователи могут получить бесплатный доступ в VIP-залы ожидания вокзалов и аэропортов. На многие покупки будет распространяться кешбэк.

Дата выхода кредитной карты Huawei Card не была озвучена во время презентации.

По материалам 3dnews.ru
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