Samsung сократит производство смартфонов вдвое

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Компания Samsung Electronics решила сократить более чем в два раза производство смартфонов в апреле.
Об этом сообщило корейское издание The Elec со ссылкой на цепочку производственных поставок корейской компании.
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За апрель планируется произвести немногим больше 10 миллионов смартфонов, тогда как ранее средний ежемесячный объём достигал порядка 25 миллионов аппаратов.
По словам одного из источников, с марта из-за коронавируса остались складские запасы, а заводы в Индии и Бразилии всё ещё закрыты. В результате, производство больше необходимого попросту не имеет смысла.
Обычно Samsung, являющийся сейчас лидером на рынке смартфонов, производит более 300 миллионов смартфонов в год. В 2020 году намечается существенный спад в связи с пандемией коронавируса и проседанием индустрии. Поставщики ожидают большой провал продаж во втором квартале и восстановление спроса в третьем квартале 2020 года.
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