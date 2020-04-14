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ВВП Китая обрушился рекордно за 40 лет

ВВП Китая обрушился рекордно за 40 лет

ВВП Китая упал на 6,8% в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввиду негативного влияния пандемии COVID-19.

Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР, передает Reuters.

Сообщается, что это первое падение китайской экономики в первом квартале года с 1992 года, когда Китай начал публиковать официальные квартальные данные по ВВП.

Агентство AP и Financial Times отмечают, что это самое большое снижение ВВП в стране за 40 лет с момента начала экономических реформ в 1979 году.

Падение ВВП к четвертому кварталу 2019 года составило 9,8%.

Согласно данным, аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, промышленное производство – на 8,4%, сфера услуг – на 5,2%.

Реальный доход на душу населения в Китае сократился в годовом исчислении на 3,9% и составил за квартал 8561 юань (около 1,2 тыс долларов).

“В целом социально-экономическая ситуация в Китае остается стабильной, однако возрастают риски, обусловленные спадом в мировой экономике. Факторы неопределенности становятся все более ощутимыми”, – говорится в докладе.

По материалам Економічна Правда
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