В НБУ отмечают изменение факторов влияния на валютный рынок

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В апреле 2020 года на валютном рынке Украины психологические настроения сменились экономическими расчетами.
Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
Как отметила Рожкова, по итогам двух недель апреля НБУ выкупил в резервы около полумиллиарда долларов, сегодня резервы составляют 25 млрд долларов, и это почти уровень начала года.
“У нас хватает запаса прочности, для того, чтобы достойно и уверенно пройти те новые испытания, которые мы имеем в связи с карантином и борьбой с пандемией”, – сказала она.
В то же время, для того, чтобы пройти с наименьшими потерями, Украине крайне необходима поддержка доноров, международных партнеров, в первую очередь Международного валютного фонда, добавила Рожкова.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Программа «Доступное жилье» осталась без финансирования3 ч. назад - 476 6
Киев уже потерял более миллиарда из-за коронавируса - КличкоВчера, 15:19 - 673 5
Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн СуркисамВчера, 16:45 - 1783 5
Нацбанк разрешит банкам открывать счета украинцев при помощи видеозвонков (инфографика)7 ч. назад - 662 3
Риски ПриватБанка в споре с Суркисами по депозитам на Кипре выросли после вердикта4 ч. назад - 461 2
Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств3 ч. назад - 5223 2
Иностранцы продолжили избавляться от украинских ОВГЗВчера, 17:27 - 2187
Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсийВчера, 21:02 - 2056
Суд отклонил апелляцию на решение о выплате ПриватБанком более $250 млн СуркисамВчера, 16:45 - 1783 5
Межбанк: спекулянты умело раскачивали курсВчера, 18:17 - 1558
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)4 ч. назад - 167
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 373
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1749
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 10065 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3813 1