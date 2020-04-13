В НБУ отмечают изменение факторов влияния на валютный рынок

В апреле 2020 года на валютном рынке Украины психологические настроения сменились экономическими расчетами.

Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Как отметила Рожкова, по итогам двух недель апреля НБУ выкупил в резервы около полумиллиарда долларов, сегодня резервы составляют 25 млрд долларов, и это почти уровень начала года.

“У нас хватает запаса прочности, для того, чтобы достойно и уверенно пройти те новые испытания, которые мы имеем в связи с карантином и борьбой с пандемией”, – сказала она.

В то же время, для того, чтобы пройти с наименьшими потерями, Украине крайне необходима поддержка доноров, международных партнеров, в первую очередь Международного валютного фонда, добавила Рожкова.

Справка Finance.ua:

Ранее в Нацбанке заявляли, что гривна укрепляется к доллару США – и на межбанковском, и наличном рынке преобладает предложение валюты.

Национальный банк с начала апреля выкупил на межбанке более 0,5 млрд долл. США после значительных интервенций по продаже валюты в марте.

В Национальном банке Украины выступили против идеи эмиссии гривны для того, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета.

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