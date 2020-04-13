Украинцы могут получить кредит от Moneyveo через терминалы EasyPay

Финтех-компания Moneyveo запустила кредитование через терминалы EasyPay. Услуга доступна только для повторных клиентов. В терминалах перевести на карту можно до 20 тысяч гривен. Оформление кредита занимает до 5 минут.

“Терминальная сеть EasyPay всегда пользовалась спросом клиентов при закрытии кредитов. Ведь этот способ – удобный и надежный. К тому же – бесплатный для всех наших пользователей. Поэтому естественным было желание компании сделать удобным и получение кредита в терминалах. Теперь к нашему сайту и мобильному приложению присоединилась новая точка выдачи кредитов – терминалы EasyPay”, – комментирует коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Оформить кредит можно уже в каждом втором терминале EasyPay (около 7 тысяч терминалов). Во всей сети услуга станет доступной до июня 2020 года.

«Терминалы EasyPay расположены даже в небольших населенных пунктах Украины, охватывая всю территорию страны. Уверен, сервис повторного кредита от Moneyveo будет пользоваться большим спросом у наших пользователей. Это удобно – заявку на кредит можно подать сразу после оплаты предыдущего кредита, быстро и комфортно – деньги на карте будут доступны в течение нескольких минут», – комментирует руководитель департамента Pay компании EasyPay Антон Авраменко.

Оформить кредит в терминале очень просто. В разделе «Банки и Финансовые услуги» необходимо перейти в сервис Манивео, ввести логин и пароль, указать сумму и срок закрытия кредита. Сохранность данных обеспечивается необходимостью ввода SMS-кода.

Напомним, Moneyveo – это первый сервис онлайн-кредитования в Украине. За 6 лет услугами компании воспользовалось около 900 тыс. граждан. На период карантина компания отменила начисление неустойки по кредитам и предложила клиентам дополнительные опции для облегчения финансовых обязательств (реструктуризация, пролонгация, юридическая консультация за 1 грн от внешнего партнера и пр.).

Система EasyPay включает 14 тыс. терминалов по всей территории Украины. Компания постоянно работает над масштабированием сети, подключением новых партнеров и расширением сервисов – так, чтобы пользователь мог решить все свои платежные задачи в единой экосистеме (терминалы, сайт, мобильные приложения и сайты-партнеры). На сегодня каждый третий украинец пользуется сервисами компании, оплачивая более 3,5 тыс. услуг.