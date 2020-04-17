Tesla открыла свой первый интернет-магазин

Американский производитель электрокаров Tesla сообщил об открытии своего первого флагманского онлайн-магазина на ведущей китайской платформе электронной коммерции Tmall.com, принадлежащей Alibaba.

В магазине потребители смогут купить автозапчасти и дополнительные комплектующие. Кроме того, на платформе будет доступна опция предварительной записи для прохождения тест-драйва.

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Издание отмечает, что мощная цифровая экономика Китая помогает многонациональным компания выйти на китайский рынок. Статистика Tmall.com. показывает, что за последние два месяца на китайскую платформу зашло более 12 000 брендов, включая IKEA, Prada и Giorgio Armani.

Напомним: в марте этого года Tesla продала 10 160 автомобилей в Китае, что стало самым высоким показателем за месяц на крупнейшем в мире автомобильном рынке.