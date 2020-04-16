0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 253 0

Экономия в кризис

Экономия в кризис

Когда карантин закончится, уровень безработицы достигнет пика, а цены на товары первой необходимости повысятся.

Об этом пишет thepoint.rabota.ua

Азы финансовой грамотности и простые правила экономии помогут вам пережить этот коронавирусній кризис с минимальными потерями.

Планируйте покупки. Составляйте список покупок и старайтесь не отклоняться от него в магазине. При выборе между продуктами различных торговых марок, отдавайте предпочтение более дешевому варианту: так вы получите то же, не переплачивая за бренд или упаковку. Делайте покупки как можно реже.

Пересмотрите семейный бюджет. Если раньше вы тратили 50% дохода на вещи первой необходимости, 30% на удовольствия (отдых, покупки одежды, косметики, игрушек для ребенка и т.п.), а 20% – шли на сбережения, то теперь некоторые вещи лучше вообще вычеркнуть из списка расходов.

Питание и бытовые расходы. Примерно половина вашего семейного дохода будет идти на питание и бытовые расходы. Здесь, конечно, можно сэкономить и отдать предпочтение более дешевым вариантам привычных продуктов.

Обязательные платежи. Сюда относится арендная плата (за квартиру, гараж, сарай и т.д.), коммунальные платежи и кредитные выплаты. Арендную плату также платить придется, но на рынке недвижимости сейчас также кризис и большая конкуренция: много квартирантов вынуждены были прервать договора аренды из-за невозможности последующей оплаты.

Транспортные расходы. Отдельно следует отсчитать средства на транспортные расходы. Если у вас нет автомобиля, посчитайте, сколько вы будете тратить на такси для поездки в супермаркет, и старайтесь минимизировать эти поездки.

Экономия. Если у вас после этого еще остаются деньги, то хотя бы 10% от семейного дохода нужно сэкономить. Во-первых, скоро ваш доход может уменьшиться и эти сбережения пригодятся. Во-вторых, когда в стране эпидемия, вам совершенно непредсказуемо могут понадобиться деньги на лечение.

Справка Finance.ua:

  • По результатам исследования одной семье на 1 день питания требуется в среднем 294 грн, в месяц – 9235 грн.
  • Минимальная сумма на день питания для семьи составляет 100 грн – ее хватит только 5% опрошенных.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.