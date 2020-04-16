Экономия в кризис

Когда карантин закончится, уровень безработицы достигнет пика, а цены на товары первой необходимости повысятся.

Об этом пишет thepoint.rabota.ua

Азы финансовой грамотности и простые правила экономии помогут вам пережить этот коронавирусній кризис с минимальными потерями.

Планируйте покупки. Составляйте список покупок и старайтесь не отклоняться от него в магазине. При выборе между продуктами различных торговых марок, отдавайте предпочтение более дешевому варианту: так вы получите то же, не переплачивая за бренд или упаковку. Делайте покупки как можно реже.

Пересмотрите семейный бюджет. Если раньше вы тратили 50% дохода на вещи первой необходимости, 30% на удовольствия (отдых, покупки одежды, косметики, игрушек для ребенка и т.п.), а 20% – шли на сбережения, то теперь некоторые вещи лучше вообще вычеркнуть из списка расходов.

Питание и бытовые расходы. Примерно половина вашего семейного дохода будет идти на питание и бытовые расходы. Здесь, конечно, можно сэкономить и отдать предпочтение более дешевым вариантам привычных продуктов.

Обязательные платежи. Сюда относится арендная плата (за квартиру, гараж, сарай и т.д.), коммунальные платежи и кредитные выплаты. Арендную плату также платить придется, но на рынке недвижимости сейчас также кризис и большая конкуренция: много квартирантов вынуждены были прервать договора аренды из-за невозможности последующей оплаты.

Транспортные расходы. Отдельно следует отсчитать средства на транспортные расходы. Если у вас нет автомобиля, посчитайте, сколько вы будете тратить на такси для поездки в супермаркет, и старайтесь минимизировать эти поездки.

Экономия. Если у вас после этого еще остаются деньги, то хотя бы 10% от семейного дохода нужно сэкономить. Во-первых, скоро ваш доход может уменьшиться и эти сбережения пригодятся. Во-вторых, когда в стране эпидемия, вам совершенно непредсказуемо могут понадобиться деньги на лечение.

Справка Finance.ua:

По результатам исследования одной семье на 1 день питания требуется в среднем 294 грн, в месяц – 9235 грн.